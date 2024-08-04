Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu ÜyesiTuran Yapıcı arkadaşlarıyla mangal yakmak istedi.

Yapıcı ile yanındaki kişinin yakmak istedikleri mangal bir anda parladı.

ALEVLER ÜZERİNE SIÇRADI

Mangaldan çıkan alevler Turan Yapıcı'nın elbiselerine sıçradı.

Yapıcı'ya yanında bulunan arkadaşı müdahale ederek üzerindeki elbiseleri çıkarttı.

PANİK YAPINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ancak alevler söndürülürken Yapıcı yaşadığı panikle kalp krizi geçirdi.

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Yapıcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR