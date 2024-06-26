Sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinletici özelliği bulunan Kahramanmaraş dondurması üretim ve tüketim de zirve yaptı.

Şehirdeki dondurma üreticileri, yaz aylarının ilk alternatiflerinden biri olan dondurmaya yönelik artan talebi karşılamak için üretimlerini artırdı.

Serinlemek için ideal bir seçenek olan Maraş dondurması, sadece yerel halk tarafından değil, aynı zamanda şehri ziyaret eden turistler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Maraş dondurması, sıcak yaz günlerinde serinletici özelliğiyle vatandaşların ilk tercihi oluyor.

Dondurmanın, özellikle yaz mevsiminde bu denli popüler olmasının sebeplerinden biri de, Maraş dondurmasının kendine has lezzeti ve yapımında kullanılan doğal malzemeler. Kahramanmaraş'ta yaz aylarında dondurma satışlarında gözlemlenen bu artış, dondurmanın sadece bir tatlı değil, aynı zamanda serinlemek için ideal bir seçenek olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.