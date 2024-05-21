Aksu TV Ekranlarının yepyeni programı Maraş Ekonomi Bu haftada kentin ekonomisinin nabzını tutmaya devam ediyor. Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen’in sunduğu Maraş Ekonominin bu haftaki konuğu KYS Catering Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu oldu.

KYS Catering firmasının geçmişten günümüze gelişimi ve mevcut durumu ele alındı.

Metin Azaplıoğlu, KYS Catering'in kuruluş öyküsünü paylaşarak, firmanın nasıl büyüdüğünü detaylarıyla paylaştı. Azaplıoğlu, özellikle yerel ekonomiye katkı sağlayan projeler ve istihdam olanakları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, KYS Catering'in gelecek vizyonu ve hedefleri üzerinde duruldu.