Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Midyat ilçesinde durdurulan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 181,27 gram sıvı halde sentetik kannabinoid, 48,59 gram sentetik kannabinoid, 4,68 gram esrar ve 1,09 gram kokain ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.