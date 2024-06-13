Mağaza yetkilileri, Kurban Bayramı ve Babalar Günü öncesinde yoğun bir alışveriş dönemi yaşanacağını belirterek müşterilere erken alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunuyor. Bay ve bayan giyiminde en şık modellerden hediye alternatiflerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Marisa Outlet, her bütçeye hitap eden seçenekleriyle müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Marisa Outlet, hem Kahramanmaraş hem de Gaziantep'te bulunan şubeleriyle müşterilerine en iyi kaliteyi en uygun fiyatlarla sunma misyonunu sürdürüyor. Bayram alışverişinin yoğunluğu içerisinde, müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefleyen Marisa Outlet, geniş ürün yelpazesiyle herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt