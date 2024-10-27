Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın ev sahipliğinde, Heyecan Bahçesi’nde “Marka Şehir Olma Yolunda İlçelerimiz” programının ilk buluşması gerçekleşti. Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, şehirde faaliyet gösteren çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.

Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 6 aylık hizmet sürecinde yürüttüğü projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akpınar, Dulkadiroğlu’nun tarihi mirasını ve kültürel değerlerini geniş kitlelere tanıtmak, turizmi canlandırmak amacıyla planlanan projeler üzerinde durdu.

Toplantıda, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin kültür ve turizm alanındaki çalışmalarının şehrin kalkınmasına sunacağı katkılar tartışılırken, etkinliğin sonunda Başkan Akpınar, katılımcılara teşekkür ederek Kahramanmaraş’ın geleceği için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.