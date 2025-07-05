AFAD'ın verilerine göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak belirlenirken, sarsıntının yerin yaklaşık 8,85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kısa Süreli Panik Yaşandı



Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı belirtildi.

Uzmanlar Ne Diyor?



Uzmanlar, Marmara Denizi'nde meydana gelen küçük ve orta şiddetli depremlerin bölgedeki fay hareketliliğinin devam ettiğini gösterdiğini belirtiyor. Vatandaşların deprem hazırlıklarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılar yapılıyor.