Sarsıntı, başta Gemlik olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, bölgede kısa süreli panik oluştu.

Deprem Uzmanlarından Uyarı

Uzmanlar, Bursa ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak vatandaşları tedbirli olmaya ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeye çağırdı.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını ancak saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Gemlik'te bir deprem daha oldu

Saat 12.57'de Gemlik'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem, 10,14 kilometre derinde kaydedildi.