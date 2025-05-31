İstanbul'da Marmaray treninde yer verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. İki çocuğuyla seyahat eden D.E. (46), bir kadınla yaşadığı tartışma sırasında iki erkek yolcunun saldırısına uğradı. Burnu kırılan baba D.E., çocuklarıyla birlikte Süreyya Plajı Tren İstasyonu’nda indi.

Kavga istasyonda da devam etti

İstasyonda taraflar arasında kavga yeniden alevlenirken, güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşanan olaydan etkilenen çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 kişi gözaltına alındı, 1’i tutuklandı

D.E'nin şikayeti üzerine olaya karışan İ.A. (22) ve E.D. (50) hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A. serbest bırakılırken, E.D. adli makamlarca tutuklandı.

Tarafların ifadeleri ortaya çıktı

Şüpheli E.D. ifadesinde, D.E’nin trendeki bir kadına bağırması üzerine tartışmanın başladığını ve pişman olduğunu söyledi. İ.A. ise E.D. ile D.E. arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştığını, ancak D.E. tarafından itilince kavgaya dahil olduğunu öne sürdü.

Müşteki D.E. ise trende bir kadına yol vermediği için uyarıda bulunduğu sırada, bir erkek yolcunun “Neden bayana bağırıyorsun?” diyerek kendisine saldırdığını belirtti. Daha sonra başka bir erkek yolcuyla da tartışma yaşadığını aktaran D.E., hem darbedildiğini hem de tehdit ve hakarete uğradığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Görüntüler delil oldu

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, olayın delili olarak dosyaya eklendi. Soruşturma sürüyor.