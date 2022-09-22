Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan orman yangını gece devam eden söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan, sabah saatlerinde havadan müdahalenin yeniden başladığı orman yangınında ekipler yoğun çalışma yürüttü.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, "Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Gece gündüz gayretli çalışmalarından dolayı bütün ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile karadan müdahale gece boyunca devam etmişti.

Marmaris yangını kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor

Arıcı gözaltına alındı

Havadan da 14 uçak, 35 helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiği orman yangınına sebep olduğu iddia edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen 85 yaşındaki M.Y. gözaltına alınmıştı.

Yangının çıkış noktasını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından paylaştı. Yangının çıkış noktasında çok sayıda arı kovanının olduğu görülüyor.

Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yangının çıkış noktasıyla ilgili iddialarını yalanladı.

Çataklı, "Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha. Şimdi de Muğla’daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış! İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi" şeklinde konuştu.