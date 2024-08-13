Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen 18 yaşındaki saldırgan, çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

İddiaya göre 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı.

Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan 5 kişi saldırıda yaralandı. Saldırganın, saldırı anlarını sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

5 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.