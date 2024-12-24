TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de beyaz ceketi ilk alarak yarışmanın ilk finalisti Kerem olmuştu.

Masterchef'te finale yaklaşırken ikicin ceket için Eda, Beyza, Semih, Onur ve Erim ikinci ceket için kıyasıya mücadele verdi ve Kerem'in artından ikinci beyaz ceketi almaya hak kazanan isim belli oldu.

ÜNLÜ ŞEF SAHAKYAN'IN YEMEĞİNİ YAPTILAR

İkinci beyaz ceket için ilk turda yaratıcılık becerilerini sergileyen yarışmacılar, gecenin ikinci turunda ise ünlü şef Aret Sahakyan'ın iç pilavlı kabak çiçekli ıstakoz yemeğini yapmaya çalıştı.

İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ ONUR OLDU

Eda, Beyza, Semih, Onur ve Erim arasında geçen kıyasıya mücadelede Onur, bu etapta toplam 53 puan alarak ikinci şef ceketini alan isim oldu.

"AYLARDIR HAYALİNİ KURDUĞUM CEKET ŞU AN ÜSTÜMDE"

Adını Kerim'in ardından finale yazdırmayı başaran Onur, ''Aylardır hayalini kurduğum ceket şu an üstümde. Enerjiler yolladım aylardır. Bugün ceketi alabilmek için şefimin tabağını A'dan Z'ye çok iyi dinledim. Şefimin uyarılarını dinledim. Ailem yanımda destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum.'' sözleri ile duygularını anlattı.