TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef'te son olarak dün akşamki bölümde eleme heyecanı yaşandı.

Şefler yarışmacılardan Bolu Kızılcık Tarhanası yapmalarını istedi.

SOMER ŞEF'İN TABAĞI İSTENDİ

Bu etapta Alper, Onur ve Eda elenmekten kurtulurken son dörtlüye Akın, Nevzat, Nigar ve Emre kaldı.

İkinci turda Somer Şef'in lezzetli tabağı olan Shudai Köri Udon istendi.

NEVZAT ELENDİ

Şefler en kötü tabağı yapan ismi açıkladı.

MasterChef'e veda eden yarışmacı Nevzat oldu.