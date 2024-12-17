TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, heyecan dolu anlarıyla devam ediyor.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışma, dün yine keyifli anlara sahne oldu.

Dün yayınlanan bölümde, ilk 6'ya giren ve beyaz ceketi alan yarışmacının ismi belirlendi.

İLK TURUN GALİBİ BEYZA OLDU

MasterChef'in eski yarışmacılardan Hasan, programa konuk olarak katıldı. İlk turda yarışmacılardan, Hasan Biltekin'in kaşık alan tabağı "Ormanda İlkbahar"ı yapmaları istendi. İlk etapta en yüksek puanı Beyza aldı.

İKİNCİ TURUN GALİBİ KİM OLDU?

Şefler ikinci turda yarışmacılardan kuzu kulağı ve isot salçası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu.