Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Antalya Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Davinson Sanchez ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.
Bu maça ise sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den 10 milyon euroya bonservisi alınan Mauro Icardi damgasını vurdu.
Gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız, dakikalar 88'i gösterdiğinde takımını rahatlatan golü atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.Kaynak: Haber Merkezi