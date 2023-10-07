Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Antalya Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Davinson Sanchez ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.

Bu maça ise sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den 10 milyon euroya bonservisi alınan Mauro Icardi damgasını vurdu.

Gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız, dakikalar 88'i gösterdiğinde takımını rahatlatan golü atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.