İcardi’den Çarpıcı Gönderi

Eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun sarı-lacivertli formayla imza törenine dair görseli alıntılayan Icardi, göndermeli bir not düştü:

“Daha 4 yıldızı kazanamadılar ve 5 yıldızla övünüyorlar.”

Galatasaray Taraftarından Destek

Icardi’nin bu paylaşımı kısa sürede Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gördü. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Arjantinli yıldıza destek mesajları yağdırdı.

Derbi Rekabetine Yeni Boyut

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi sonrası iki ezeli rakip arasında yeni bir gerilim hattı oluşurken, Icardi’nin bu çıkışı gündeme damga vurdu.