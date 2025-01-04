Modern Bilimler Akademisi okulları, geleceğin liderlerini yetiştirmek için 4-5 Ocak’ta bütün kampüslerinde 4,5,6,7, 8, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı düzenledi.

Yüzlerce öğrencinin katıldığı “MBA OKULLARI Bursluluk Sınavı”nda öğrencilerin ve velilerin heyecanları görülmeye değerdi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan MBA Okulları Kampüs Müdürü Muhammed Kasap “Sınava katılan bütün öğrencilere başarılar dileriz” dedi.

Ayrıca öğrenciler içerde sınava girerken, dışarda bekleyen velilere ise MBA Okulları tarafından sıcak çay ve çorba dağıtıldı.

Sınav, başarılı ve yetenekli öğrencilere mükemmel bir eğitim fırsatı sunmayı amaçlıyor.