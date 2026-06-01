İOKBS Sonuçları İçin Heyecanlı Bekleyiş

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı 2026 İOKBS'nin ardından sonuç heyecanı yaşanıyor. Eğitim hayatlarında önemli bir destek sağlayan burs imkanından yararlanmak isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı günü bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre bursluluk sınavı sonuçları bugün, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü erişime açılacak.

Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı mı?

MEB'in sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2026 İOKBS sonuçları 1 Haziran tarihinde ilan edilecek. Sonuçların gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet siteleri üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Öğrenciler ve veliler, sonuç ekranının aktif hale gelmesiyle birlikte bursluluk sınavındaki başarı durumlarını öğrenebilecek.

İOKBS Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresleri üzerinden sorgulanabilecek.

Sonuçlar;

üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, gerekli kimlik bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç Belgeleri Posta ile Gönderilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuç belgelerini adayların adreslerine göndermeyecek. Ancak velilerin talep etmesi halinde okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınan sonuç belgeleri mühürlenip imzalanarak öğrenci veya velisine teslim edilebilecek.

Sonuçlara İtiraz Hakkı Bulunuyor

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçlara yönelik itirazlarını belirlenen süre içerisinde yapabilecek.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre sorulara, cevap anahtarlarına veya sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, yayımlanma tarihinden itibaren en geç 5 takvim günü içerisinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün e-İtiraz sistemi üzerinden elektronik ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilecek.

Burs Kazanan Öğrenciler Eğitim Desteği Alacak

İOKBS'de başarılı olarak burs almaya hak kazanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan eğitim desteğinden yararlanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci için yeni bir eğitim dönemi de başlamış olacak.

Öğrenciler ve veliler, gün içerisinde MEB'in resmi duyurularını takip ederek sonuç ekranının erişime açılmasını bekliyor.