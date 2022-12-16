Bakan Özer, ücretsiz yaz okullarının kapsamını genişlettiklerini ve ilk kez 23 Ocak-3 Şubat 2023'teki sömestirde bilim ve sanat, matematik ve İngilizce kursları açacaklarını bildirdi.

"Bize gelen en büyük şikayet, bu kursların 2-3 haftalık sürelerinin çok kısıtlı olmasıydı. Velilerden ve öğrencilerden bu kursların tam yaz dönemini kapsayacak şekilde olması yönünde çok ciddi talep geldi. 2023'te de yaz okulu uygulamamızı devam ettireceğiz ve 23 Ocak-3 Şubat'taki 2 haftalık sömestirde ilk kez yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kurslarımızı açacağız. Bu kapsamda, bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestirde de açık olacak."