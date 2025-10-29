Projenin danışmanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın üstlendiği video MEB arşivinden ve döneme ait farklı kaynaklardan alınan fotoğrafların yapay zeka ile canlandırılması tekniğine dayanıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan eğitim seferberliğine dikkati çeken "Tarihi Teknolojiyle Buluşturan “29 Ekim” Videosu, Maarif Yolculuğumuza Işık Tutuyor" başlığı ve “Cumhuriyet emeğin, fedakârlığın ve inancın eseridir.” mesajıyla MEB'in sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.