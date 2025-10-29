Bakanlıktan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şati Mülteci Kampı ve Sabra Mahallesi Vuruldu

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Gazze kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi çevresini ve arka bahçesini füzelerle hedef aldı. Hastane çevresinde büyük patlamalar meydana gelirken, bölgede çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı’na da hava saldırısı düzenledi. Aynı saatlerde Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir eve yapılan bombardıman sonucu ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı.

Deyr el-Belah Kentini Vurdu

İsrail ordusu ayrıca topçu birlikleriyle Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu bölgelerini bombaladı. Saldırıların, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği “Sarı Hat”ın ilerisinde bulunan bölgelerde gerçekleştiği bildirildi.

Netanyahu'dan “Şiddetli Saldırı” Talimatı

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, güvenlik birimleriyle yapılan istişareler sonucunda “Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği” iddiasıyla orduya Gazze Şeridi’ne yoğun saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyuruldu.

Hamas: Ateşkese bağlıyız

Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail’in akşam saatlerinden itibaren Gazze’ye başlattığı yeni saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 91’e yükseldiğini, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu ve kurtarma ekiplerinin enkaz altında arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.