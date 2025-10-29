Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği programda, Cumhuriyet’in kazanımları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası bir kez daha gururla hatırlandı.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı anlamlı gösterilerle başladı. Koro performansında öğrenciler, seslendirdikleri marş ve şarkılarla salonda büyük bir duygu yoğunluğu oluşturdu. İzleyen veliler ve öğretmenler, miniklerin performansını uzun süre alkışladı.

Programın sonunda öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir Marşı eşliğinde kortej yürüyüşü yaparak Cumhuriyet coşkusunu kampüsün dört bir yanına taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimize Cumhuriyet’in değerlerini, özgürlük bilincini ve Atatürk’ün vizyonunu aktarmayı sürdüreceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş Doğa Koleji’nde düzenlenen etkinlik, birlik, beraberlik ve Cumhuriyet bilinciyle sona erdi.