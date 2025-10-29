Öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen kutlama programı, renkli etkinliklere sahne oldu.

Etkinlikte öğrenciler, şiir dinletileri, müzik performansları ve çeşitli sahne gösterileriyle Cumhuriyet’in değerlerini bir kez daha hatırlattı. Program boyunca salonda yer alan veliler ve davetliler, gençlerin sergilediği performansları ilgiyle izledi.

Kipaş Eğitim Kurumları yetkilileri, Cumhuriyet’in kazanımlarını yeni nesillere aktarmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin öğrencilerde milli bilinç ve birlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti.