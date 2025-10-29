Öğrencilerin milli bilinç ve Cumhuriyet sevgisini pekiştirmek amacıyla düzenlenen kutlama programı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa öğretmenler, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında öğrenciler, müzik resitali, şiir dinletisi ve dans gösterileriyle Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutladı.

Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yapılan gösterilerde, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Beyza Okulları İlkokulu Beden Eğitimi Öğretmeni, “Cumhuriyet coşkusunu çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların gözlerindeki heyecan ve gurur, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor.” dedi.

Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi ilke edinen Beyza Okulları, bu tür etkinliklerle öğrencilerinde milli bilinç ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye devam ediyor.