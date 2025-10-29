Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet’in anlam ve önemini bir kez daha yaşattı.

Etkinlikte konuşan Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Kurumsal İletişim sorumlusu Özge Özkoç, Cumhuriyet Bayramı’nın Bahçeşehir Koleji için her yıl büyük bir önem taşıdığını belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bizlere miras kalan Cumhuriyet değerlerini, öğrencilerimize aktarmak ve onları bu bilinci taşıyan bireyler olarak yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur." dedi

Etkinlik, öğrencilerin seslendirdiği marşlar ve koreografi gösterileriyle son buldu.