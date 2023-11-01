Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün yoğun gündemle toplandı.

Yapılan toplantının ardından bakanların açıklamaları gelmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir karar daha aldıklarını açıkladı.

Buna göre ders müfredatında değişikliğe gidilmesine karar verildi. Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini duyurdu.

"Derslerin tamamında sadeleşme olacak"

Bakan Tekin'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu sizinle paylaşabilirim. Muhtemelen aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Bugün de bu konuda ilgili arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak. Müfredat ağır olduğu için bu ağırlığı şimdi biraz hafifleteceğiz. İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.



"Öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar"

İkinci bir husus ise; bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60’ı buluyor. Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut. Yeni ders de eklenebilir, aynı zamanda mevcut derslerden de çıkartmalar olabilir.

"Fazla sayıda atama yapmak istiyoruz"