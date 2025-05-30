2025 Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuçları Açıklandı!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçlarını 30 Mayıs 2025 itibarıyla açıkladı.

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Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir:

👉 İOKBS Sonuçları 2025 - Sorgulama Ekranı

Bu yıl sınava 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinden katılım gerçekleşti. Sınav, Türkiye genelinde 824 merkezde 55 bini aşkın salonda yapıldı.

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📌 MEB ayrıca tüm sınıf düzeylerine ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını da yayımladı. Bu materyallere

BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

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Sonuçlara ilişkin itirazlar, belirlenen tarihler arasında MEB’in yönergeleri doğrultusunda yapılabilecek.

Sınavda başarılı olan öğrencilerimize tebrikler, burs desteği alacak tüm öğrencilere başarılar diliyoruz!