2025 Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuçları Açıklandı!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçlarını 30 Mayıs 2025 itibarıyla açıkladı.

Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir:

👉 İOKBS Sonuçları 2025 - Sorgulama Ekranı

Bu yıl sınava 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinden katılım gerçekleşti. Sınav, Türkiye genelinde 824 merkezde 55 bini aşkın salonda yapıldı.

📌 MEB ayrıca tüm sınıf düzeylerine ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını da yayımladı. Bu materyallere

BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Sonuçlara ilişkin itirazlar, belirlenen tarihler arasında MEB’in yönergeleri doğrultusunda yapılabilecek.

Sınavda başarılı olan öğrencilerimize tebrikler, burs desteği alacak tüm öğrencilere başarılar diliyoruz!