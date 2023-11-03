Mecidiyeköy metrobüs durağının metroya bağlantı yapılan çıkışında şüpheli paket bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Durak geçici olarak kapatılırken, vatandaşlar metrobüs durağının diğer çıkışı olan üst geçit tarafına yönlendirildi. Mesai bitiş saati olması dolayısıyla durak çevresi ve üst geçitte yoğunluk oluştu.

Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan paketten boya kutuları çıktı.

Metrobüs durağının incelemelerin ardından kullanıma açılacağı belirtildi.

Bu arada, şüpheli paket dolayısıyla Büyükdere Caddesi'nin Şişli yönü de bir süre trafiğe kapatıldı.