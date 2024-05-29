Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, açılış konuşmasını yaparak meclis gündemini okudu, oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sunarak toplantıyı yönetti.

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Toplantı sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunarak toplantıyı değerlendirdi.

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, yaptığı açıklamada özellikle istihdam konusuna değindi. Öksüz, fabrikaların çalıştıracak eleman bulmakta zorluk çektiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.

"Sanayi ve üretim sektörlerimizde ciddi bir iş gücü açığı mevcut. Fabrikalarımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi ve verimliliği artırabilmesi için yeterli ve nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Bu durum, hem işletmelerin büyümesini engelliyor hem de ekonomik gelişimimizi olumsuz etkiliyor," diyen Öksüz, gençleri ve iş arayanları sanayi sektöründe çalışmaya teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı.

Öksüz, bu sorunun çözümü için eğitim ve istihdam programlarının geliştirilmesinin yanı sıra, gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.