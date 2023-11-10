Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde, Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi müdürü açılış konuşması yaptı.

Personel Yüzbaşı Kadir ER Atatürk’ün askeri kişiliği hakkında konuşma yaptı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Öğr. Gör. Dr. Zeliha Koca “Atatürk ve devlet adamlığı” hakkında konuşma gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kent protokolünün yoğun katılım sağladığı programda Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler, Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi korosu tarafından seslendirildi.



