“Memleketimin takımı İstiklalspor’un yanında olmak benim için ayrı bir mutluluk,” diyen Akben, Kahramanmaraşlı olmanın kendisine kattığı sorumluluk duygusuna vurgu yaptı. “Bu kulübün her bir ferdinin azmi ve heyecanı, kentimizin spor geleneğinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hep birlikte bu camiayı daha da yukarı taşıyacağız.”

Başkan Akarca’dan Gurbetçi Taraftarlara Çağrı

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Akben’e kulübün mevcut hedeflerini ve uzun vadeli projelerini anlattı. Akarca, “Geçen sezon elde ettiğimiz playoff başarısı, yeni statü ve altyapı yatırımlarıyla perçinleniyor. Önemli olan; birlik ve beraberlik ruhunu sahada da tribünde de güçlü tutmak. Mehmet Ali Bey’in manevi desteği, bizlere ekstra motivasyon sağladı. Şehrimizin dört bir yanındaki gurbetçi taraftarlarımıza da sesleniyoruz: İstiklalspor sizinle güzel!” ifadelerini kullandı.

Tesislerde İnceleme ve Sohbet



Ziyaret boyunca Akben, antrenman sahalarındaki çalışmaların son durumunu yerinde inceledi. Her yaştan sporcuya başarı dileklerini iletirken, kulüp personelinin de çalışmalarını takdir etti.

Genç Yeteneklere Önem



Kulübün altyapı sorumlusu ve antrenör kadrosu, Mehmet Ali Akben’e yeni sezonda öne çıkarmayı planladıkları genç yetenekleri tanıttı. Kulüp yönetimi, Tesisler’de hayata geçirilmesi planlanan akademi programının detaylarını paylaştı; “Kahramanmaraş’ın çocuklarına en modern koşulları sağlamak önceliğimiz” denildi.