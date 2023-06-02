Mehmet Barlas Ankara'da 1942 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra gazeteciliğe henüz öğrenciyken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı.

İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığınu üstlendi. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu.

2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte "Yorum Farkı" adında bir program hazırlayıp sundu. NTV ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile "Makam Farkı" adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.

Mehmet Barlas 1968'den beri Canan Barlas'la evlidir. Barlas çiftinin bu evlilikten Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunmaktadır.