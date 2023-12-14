Kentin tek ekranı Aksu TV ekranlarında yayınlanan Gündem programının bu haftaki konukları Gazeteci Yazar Mehmet Fiskeci, Gazeteci Yazar Serdar Bursalı ve Gazeteci Yazar Neşe Yıldızhan oldu. Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası atılan adımlar ve yerel seçim süreci konuşuldu.

Programda, Gazeteci Yazar Mehmet Fiskeci, Elbistan İlçesi için en doğru adayın İnşaat Mühendisi Abdullah Yener olduğunu vurgulayarak, depremden sonra İlçeyi hızlı bir şekilde kalkındırmak için mühendis bir adaya ihtiyaç olduğu ifadelerine yer verdi.