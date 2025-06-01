Kahramanmaraş’ın köklü eğitim kurumlarından Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi, 2025 mezunlarını büyük bir coşku ve gururla uğurladı. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, öğretmenler ve veliler mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, öğretmenleri, velileriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Törende gurur, heyecan ve umut bir aradaydı. Mezun öğrenciler, keplerini gökyüzüne fırlatarak yeni yaşamlarına ilk adımı attı.

Okulun hiçbir anında desteğini esirgemeyen, her daim yanında olan Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, hem törende sunduğu katkılar hem de çocuklarının mezuniyet sevincini yaşamasıyla duygusal anlar yaşadı. Eğitime olan bağlılığıyla bilinen Erdoğanyılmaz’ın törendeki varlığı, öğrenciler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

Gönüllere dokunan bu anlamlı gün, hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi. Mezuniyet töreni, hem bir veda hem de umut dolu bir başlangıcın simgesi olarak hafızalara kazındı.