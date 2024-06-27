Bu özel etkinlik, bakanların, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin katılımıyla büyük bir organizasyon haline gelecek. Sünnet merasiminde, çocuklar için çeşitli eğlenceler de organize edilecek. TRT’nin sevilen çizgi film karakterleri Rafadan Tayfa da etkinlikte yer alarak çocukların mutluluğuna ortak olacak.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların her zaman yanında olan Mahir Ünal, bu anlamlı organizasyonla depremzede çocuklara moral ve destek vermeyi amaçlıyor. Ünal, etkinliğe çiçek göndermek veya hediye takdim etmek isteyen misafirlerden, bunun yerine AFAD'a bağış yapmalarını istedi. Bu çağrı, etkinliğe katılacakların hem organizasyona katkıda bulunmalarını hem de depremzede ailelere destek olmalarını sağlayacak.

Sünnet merasimi, hem Mehmet Selçuk Ünal hem de depremzede çocuklar için unutulmaz bir gün olmayı hedefliyor. Çocuklar için düzenlenen eğlenceler ve sürprizlerle dolu bu etkinlik, aileler ve katılımcılar için de anlamlı ve keyifli anlara sahne olacak.

Etkinliğin düzenlenmesi, Mahir Ünal ve ailesinin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek depremzede çocuklara destek olma çabalarının bir göstergesi olarak takdir topluyor. Bu tür organizasyonlar, toplumsal dayanışmayı güçlendirirken, depremzede ailelerin moral ve motivasyonunu artırmak adına önemli bir rol oynuyor.

Elbistan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan bu anlamlı etkinlik, bölge halkı ve davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılanacak. Katılımcılar, bu özel günün tadını çıkarırken aynı zamanda AFAD'a yapacakları bağışlarla da depremzede ailelere destek olacak.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt