Türkiye’nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ateşeliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamaya göre kaza, Mekke’de Mahbes Garajı yakınlarında yaşandı. Umre ibadetini yerine getirmek üzere bölgede bulunan vatandaşların bulunduğu alana bir otobüsün çarpması sonucu üzücü olay meydana geldi.

Kazada Türk vatandaşı Abidin Dağköy’ün hayatını kaybettiği, Emine Dağköy ile Birol Yalçın’ın ise yaralandığı bildirildi. Yaralılardan Birol Yalçın’ın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğer yaralı Emine Dağköy için ise ambulans uçak talebinde bulunulduğu belirtildi.

Cidde Başkonsolosluğu yetkililerinin kazanın ardından hızla harekete geçtiği, hem sağlık hem de diplomatik süreçlerin başlatıldığı ve kazazedelerin aileleriyle irtibat kurulduğu ifade edildi.

Öte yandan kazaya ilişkin incelemelerin Suudi Arabistan makamları tarafından sürdürüldüğü, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bilgisi de paylaşıldı.