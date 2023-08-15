Meksika'nın Veracruz eyaletindeki savcılar, "insan kaçırma çeteleri" tarafından kullanıldığı bildirilen iki evin derin dondurucularında ilk belirlemelere göre 13 kişiye ait ceset parçalarının bulunduğunu belirtti.

Başsavcı Veronica Hernandez, baskın sırasında bulunan vücut parçalarıyla ilgili "Maalesef 13'ten fazla kişiye ait ceset olabilir." dedi.

Hernandez, kimlik belirleme sürecinden sonra söz konusu sayının artabileceğini kaydetti.

Yetkililer, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığı bilgisini verirken, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia, cinayetlerin rakip çeteler arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Garcia, "çete savaşının, rakip çete üyelerinin çocuklarının kaçırılması ve potansiyel olarak öldürülmesini içerdiğini" kaydetti ancak bunu, bulunan donmuş ceset parçalarıyla doğrudan ilişkilendirmedi.

Meksika'daki insan kaçırma çetelerinin, genellikle kurbanlarının cesetlerini bulunması zor yerdeki mezarlara herhangi bir iz bırakmadan gömdükleri biliniyor.

Ülkede 110 binden fazla kişi kayıtlarda "kayıp" olarak yer alıyor.