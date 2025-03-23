“Beni fark et yeter!” sloganıyla yola çıkan dernek, kapsayıcı bir yaklaşımla özel gereksinimli bireylerin farkındalığını artırmayı ve toplumsal destekle onların hayatlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Dernek, 7. kuruluş yıldönümünü kutlamak ve ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmek amacıyla iftar yemeği düzenledi.

Dernek üyeleri, bağışçılar ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte dayanışma ve birlik duyguları ön plana çıktı.

İftar buluşması, derneğin aile bağlarını güçlendiren bir platform sunarak, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarına dokunan bir etkinlik olarak takdir topladı.