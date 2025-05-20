Buna göre belirlenen sabit hızda ilerleyen araçlar yol yüzeyine yerleştirilen özel düzenek sayesinde Mozart’ın ünlü Türk Marşı’nı duyabilecek.
Melodili Yol uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında oluşan titreşim ve ses üretme prensibine dayandığı belirtildi.
Bakan Uraloğlu, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21'inci kilometresinde yer alan Eymir köyü mevkisinde uygulamanın tamamlandığını belirtti.