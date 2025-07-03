SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Yüzde 16,67 Zam

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin'in TRT Haber’e yaptığı açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık TÜFE verilerine göre yüzde 16,67 oranında zam alacak.

Memur ve Memur Emeklisine Yüzde 15,57 Zam

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 15,57 olarak belirlendi. Böylece 2025 Temmuz itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşları artış gösterecek.

En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Yapılan düzenleme sonrasında:

En düşük memur maaşı : 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya çıktı.

: 43 bin 726 liradan çıktı. En düşük memur emekli aylığı: 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Hesaplamalar çalışmayan eş ve 0-6 yaş ile diğer yaş grubundan 2 çocuk üzerinden yapıldı.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Milyonlarca vatandaşın maaş ve aylıklarında artış sağlayacak düzenlemelerin ödeme takvimi şu şekilde: