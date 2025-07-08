Kaza Menderes Bulvarı'nda Meydana Geldi

Rize’nin Portakallık Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Minibüste Yolculuk Eden 8 Kişi ve 2 Sürücü Yaralandı

Furkan B. yönetimindeki 53 M 0918 plakalı minibüs ile Mehmet Bahri İ. idaresindeki 53 FC 705 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçtaki H.A.H. (19) yaralandı. Sürücüler de kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Geçici Süreyle Kapandı

Kaza nedeniyle Menderes Bulvarı, araçların kaldırılmasına kadar kısa süreli olarak ulaşıma kapatıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeniden açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.