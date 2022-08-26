Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken dumandan etkilenen bir kişi pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi.
İtfaiye ekipleri şahsı kurtarırken yangını da kontrol altına aldı.
Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken dumandan etkilenen bir kişi pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi.
İtfaiye ekipleri şahsı kurtarırken yangını da kontrol altına aldı.
Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
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|Takım
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