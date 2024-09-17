Aydın’da bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen menderes siyasete 1930’da serbest cumhuriyet fıkrasın bir kolunu organize ederek başladı

Partinin kendini fes etmesinin ardından CHP’ye geçen menderes 1931 seçimlerinde aydın milletvekili seçildi

İsmet İnönü ile "Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu" görüşmeleri sırasında görüş ayrılığına düşen Menderes, parti içi muhalefetten dolayı 1945'te CHP'den ihraç edildi.

Aynı yıl içerisinde arkadaşlarıyla birlikte Demokrat Parti'yi kuran menderes, 14 Mayıs 1950'deki seçimlerde büyük bir başarıya imza atarak yüzde 52,7 oyla 420 milletvekili çıkardı.

10 yıllık başbakanlığı döneminde Türk iç ve dış politikasında büyük değişimlere imza atan Adnan Menderes'in döneminde Türkçe okunan ezanın Arapça okunmasının serbest bırakılması gibi hafızalara yerleşen uygulamalar gerçekleştirildi.

Tüm bu süreçler içerisinde Türkiye demokrasisi ilk darbesini 27 Mayıs 1960'ta aldı.

Alparslan Türkeş, TSK olarak yönetime el koyduklarını ilan etti. Ardından Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ve Adnan Menderes idam edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1990'da çıkardığı yasayla Menderes, Polatkan ve Zorlu'ya itibarlarını iade etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu