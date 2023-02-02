Güneydoğu illerinin tamamında bilinen ve tüketilen menengiç kahvesi, yöreye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından Türkiye'nin ve dünyanın dört köşesinde de tanınmaya başladı.

Kendine özgü aroması, tadı, rengi ve kokusuyla herkesi cezbeden menengiç, sağlığa faydası nedeniyle dört mevsim tüketiliyor.

Soğuk algınlığı, grip, astım gibi hastalıkların tedavisinden, zayıflamaya kadar insan sağlığında faydası olduğu bilinen ve önerilen menengiç kahvesi, içerisinde kafein bulunmaması nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor.