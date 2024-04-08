Yerel seçim sonuçlarının ardından İyi Parti'de Meral Akşener dönemi kapanıyor...

Akşener, 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultaydan önce sosyal medya hesabından uzun bir açıklamada bulundu.

Akşener, kongrede aday olmayacağını belirtti.

"Seçim sonuçlarının sorumluluğu bende"

Açıklamasında, bireysel çıkarlarını bir tarafa bıraktığını vurgulayan Akşener, bu zamana kadar aldığı kararların arkasında olduğunu vurguladı.

Yerel seçimlere ittifaksız girerken, alacakları tepkileri göğüslediğini belirten Meral Akşener, sonuçların sorumluluğunun da kendisine ait olduğunu belirtti.

"Genel başkanlığa aday olmayacağım"

Adaylığa ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Seçimler dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Kurultayımızın şimdiden; partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

Ne olmuştu?

İyi Parti, yerel seçimlerde istedikleri sonucu elde edemeyerek ülke genelinde yüzde 3,77 oy aldı.

Böylelikle parti, kurulduğu günden bu yana en düşük oy oranını aldı ve 2019’daki oylarının yaklaşık yarısını kaybetmiş oldu.

81 ilden yalnızca 1 il belediyesi alan parti, Nevşehir'i kazandı.

Ardından parti içerisinde tansiyon yükseldi ve Genel Başkan Meral Akşener'e sert ifadelerle istifa çağrıları yapıldı.

Bunun üzerine seçimin ertesi günü sessizliğini bozan ve basın toplantısı yapan Akşener, olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.

Akşener'in bu konuşmasında istifa etmesi bekleniyordu.