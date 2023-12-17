Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-8" operasyonunda 1335 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1335 silahın ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 1558 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.