Bugün iftar sofralarına Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği yönetimi ve öğrencileri konuk oldu. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı ve Merdan Balık İşletmesi Sahibi İbrahim Sarı, geleneksel hale getirdiği iftar programlarına bir yenisini daha ekleyerek, dernek üyelerine ve öğrencilere unutulmaz bir balık ziyafeti sundu.

Merdan Balık Tesisleri, Kahramanmaraş’ın Kılavuzlu Mesire Alanı’nda yer alıyor. Burada düzenlenen iftar yemeğinde, Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Kala, dernek yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler bir araya geldi. İbrahim Sarı, iftar öncesi yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı, paylaşmak demektir. Biz de sofralarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte olmak, bu anlamlı ayda bir araya gelmek bizi çok mutlu ediyor,” ifadelerini kullandı.

Merdan Balık İşletme Sahibi İbrahim Sarı, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir kurumu, derneği veya toplu olarak vatandaşları iftar sofrasında ağırlayarak, hem işletmesinde hem de seyyar olarak hastaneler ve gece nöbetindeki kurum çalışanlarına iftarlar düzenliyor. Sarı, bu anlamlı gelenekle dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

İftar saati geldiğinde, Merdan Balık Tesisleri’nde bir araya gelen katılımcılar, hep birlikte iftarlarını açtılar. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlayan bu anlamlı anlar, samimi sohbetlerle devam etti. Misafirler, balık ziyafeti eşliğinde keyifli bir akşam geçirerek, Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte yaşadılar.

Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Kala, İbrahim Sarı’ya gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini sunarak, “İftar soframızda bizlerle bir arada olan İbrahim Sarı’ya çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayında böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştirmek, bu anlamlı paylaşıma vesile olmak çok değerli. İftar sofraları bir araya gelmenin, paylaşmanın en güzel yollarından biridir. Bugün burada, hem yerel halkla hem de misafir öğrencilerimizle bu güzellikleri paylaştık,” şeklinde duygularını ifade etti.

İftarın ardından, Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Kala ve dernek üyeleri, Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı’ya bir teşekkür jesti olarak Türk Bayrağı hediye ettiler. Bu anlamlı hediyeyi alan İbrahim Sarı, duygularını şu şekilde dile getirdi: “Bizi bu güzel iftar sofrasında yalnız bırakmayan değerli Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bayrağımızı takdim ettikleri için çok gururlandım. Hep birlikte, her zaman bu tür birlikteliklerimizi pekiştirerek Ramazan ayını daha anlamlı kılmaya devam edeceğiz.”

Merdan Balık, Ramazan ayında düzenlediği iftar programlarıyla sadece bir işletme olarak değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın gücünü yansıtan bir değer yaratmaya devam ediyor. İbrahim Sarı’nın liderliğinde, bu etkinlikler her yıl daha fazla kişiyi bir araya getiriyor ve farklı kurumlar, dernekler, öğrenciler ve vatandaşlar arasında güçlü bir bağ kuruyor.

İbrahim Sarı’nın başlattığı bu örnek hareket, sadece yemek dağıtımının ötesine geçerek, Ramazan’ın ruhunu yaşatmaya yönelik büyük bir adım atıyor. Hem işletme sahiplerinin hem de katılımcıların Ramazan’ın paylaşma ve birliktelik anlamını vurguladığı bu iftarlar, her yıl büyük bir heye

Ramazan, Müslümanlar için yalnızca oruç tutmakla ilgili bir ibadet olmanın ötesinde, aynı zamanda toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği bir zaman dilimidir. Merdan Balık İşletmesi, İbrahim Sarı’nın misafirperverliğiyle birlikte, bu ayın anlamını daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği, bu organizasyona katılarak, sadece bir iftar yemeği değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik mesajı verilmesine katkı sağlıyor.

Merdan Balık’ın Ramazan ayında düzenlediği iftarlar, bir araya gelmenin ve paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği'nin üyeleri, bu anlamlı etkinlik sayesinde Ramazan’ın gücünü daha da yakından hissettiler.