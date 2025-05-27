Geçtiğimiz aylarda ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Andırın Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Doğan adına yaptırılan hayır çeşmesi, düzenlenen anlamlı bir törenle hizmete açıldı.

Kalebakımevi Okulu bahçesine inşa edilen çeşme, merhumenin eşi Andırın Kaymakamlığı Vakıf Müdürü Erol Doğan tarafından yaptırıldı. Açılış programı, İlçe Müftüsü Battal Öndeş tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene, Andırın Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen, Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Sarıbıyık ve merhume Emine Doğan’ın mesai arkadaşları katıldı. Açılış kurdelesi, hayırlı ve uğurlu olması temennileriyle kesildi.

Açılışın ardından davetlilere ikramda bulunulurken, Emine Doğan’ın çalışma azmi ve insan ilişkilerindeki örnek tutumu bir kez daha saygı ve rahmetle anıldı. Çeşme, hem hayır amacı taşıması hem de merhumenin adını yaşatması açısından büyük anlam taşıyor.