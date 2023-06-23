Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi.

Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Fabrikada çıkan yangın 19. Saatte kontrol altına alındı Fabrikada çıkan yangın 19. Saatte kontrol altına alındı

Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.

Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.