Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Tcmb) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında Toplanırken Para Politikası Kurulu (Kurul) Politika Faizi Olan Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranının Yüzde 30’dan Yüzde 35 Düzeyine Yükseltilmesine Karar Verildi.
Kurul, Dezenflasyonun En Kısa Sürede Tesisi, Enflasyon Beklentilerinin Çıpalanması Ve Fiyatlama Davranışlarındaki Bozulmanın Kontrol Altına Alınması İçin Parasal Sıkılaştırma Sürecinin Devamına Karar Verdi.
Ekonomist Furkan Zabun Faiz Kararıyla İlgili Süreci Aksu Haber’e Paylaştı.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar